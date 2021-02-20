Госуслуги по операциям с нежилой недвижимостью в Москве перейдут в онлайн-формат

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Все госуслуги, касающиеся сделок с нежилой недвижимостью и оформления документов на нее, с 1 марта в Москве можно будет получать только в онлайн-формате. Об этом сообщается в субботу на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Всего в исключительно цифровой формат будет переведена 21 госуслуга департамента городского имущества для совершения операций с нежилыми зданиями, помещениями и земельными участками. Получить эти услуги можно на портале mos.ru.

"Перевод государственных услуг, касающихся нежилой недвижимости, исключительно в электронный вид начался в прошлом году. Тогда речь шла о двух услугах для арендаторов и владельцев земельных участков. Перевод еще 19 госуслуг завершится к 1 марта. Это шесть госуслуг для строительства, реконструкции, благоустройства и оформления градостроительной документации, восемь - для арендаторов городской недвижимости и правообладателей земельных участков и пять - по предоставлению городской земли", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

Он добавил, что до конца года электронными станут и оставшиеся 11 госуслуг, необходимых для действий с жилой недвижимостью. Сейчас три из них доступны онлайн и на бумаге, а остальные оформляются только в бумажном виде.

Онлайн-услуги в имущественно-земельной сфере в столице развивает столичный департамент городского имущества совместно с департаментом информационных технологий и "Новые технологии управления". Для получения госуслуг в электронном виде заявителю необходимо зарегистрироваться на портале mos.ru. Кроме того, юридические лица и индивидуальные предприниматели должны получить электронную подпись.