Сотрудники Госинспекции по недвижимости в Москве начали обучаться на VR-тренажерах

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Технологию виртуальной реальности начали использовать для обучения сотрудников Госинспекции по недвижимости в Москве, это поможет новичкам быстрее адаптироваться и повысить квалификацию действующих сотрудников. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"С помощью VR-системы можно виртуально пройти по московской улице, осмотреть бизнес-центр, магазин или кафе. Панорамный формат и обзор на 360 градусов дает полное ощущение нахождения на объекте. Для эффективного обучения в виртуальной среде максимально реалистично смоделированы различные рабочие ситуации: обследование зданий, выявление самостроя, контроль за соблюдением требований к размещению сезонных кафе, взаимодействие с собственниками и арендаторами", - приводятся слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Он добавил, что проект поможет быстрее адаптироваться новичкам и наработать необходимые умения и навыки, повысить квалификацию действующих сотрудников, научиться управлять конфликтными ситуациями, эффективно выявлять нарушения в земельно-имущественных отношениях и делать город еще безопаснее.

Отмечается, что ведомство активно использует в своей работе современные технологии - программные алгоритмы, квадрокоптеры и искусственный интеллект. Применение VR-технологий в обучении сотрудников стало следующим шагом в развитии этой стратегии. Для исследований инспектор может выбрать соответствующий инструмент: планшет для фотофиксации строений или дальномер для измерения параметров здания.

Как добавил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, в случае выявления признаков самостроя инспектор сможет провести диалог с 3D-персонажами, которые выполняют роль собственников недвижимости, а также с помощью джойстика виртуально воспользоваться удостоверением и вручить им предписание об устранении нарушения. Сценарии допускают различные варианты развития событий, и инспектор должен выбрать правильную версию, верный ответ. При этом дополнительные персонажи - прохожие на улице, животные, птицы - помогут создать максимально реалистичную городскую обстановку.

"После обучения участники получат оценку своих решений и действий в предложенных ситуациях. Специальные тренажеры разработаны в Московском городском университете управления правительства Москвы", - заключается в материале.