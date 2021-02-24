В Госдуме считают, что передача семейной ипотеки ДОМ.РФ повысит эффективность программы

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Назначение финансового института ДОМ.РФ оператором программы семейной ипотеки под 6% годовых повысит эффективность ее реализации. Такое мнение высказал ТАСС в среду глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Ранее правительство России расширило перечень банков, которые могут выдавать кредиты по программе семейной ипотеки. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, по которому заявки на получение средств по программе могут подавать и ранее не участвовавшие в ней банки. Также оператором программы семейной ипотеки назначен ДОМ.РФ вместо Минфина РФ. Теперь на официальном сайте института развития в жилищной сфере будет публиковаться информация о приеме заявок от банков и перераспределении средств по программе.

"С одной стороны, это разгрузка Минфина с несвойственной ему функции, а, с другой, это профессионализация работы ДОМ.РФ, потому что институт развития осуществляет работы, связанные с тем, чтобы реализовывать все государственные программы. <...> ДОМ.РФ постоянно мониторит ситуацию, предлагает новые идеи, у него десятки банков-партнеров по программе льготной ипотеки, поэтому я думаю, что это также возможности расширения использования этой программы с помощью большего числа партнеров", - сказал Аксаков.

Определение ДОМ.РФ оператором программы позитивно скажется на общей эффективности работы всей системы льготных ипотечных программ, не только семейной ипотеки, считают опрошенные ТАСС эксперты. "Можно только приветствовать некоторую централизацию всех государственных программ поддержки населения в вопросах улучшения жилищных условий на уровне единого оператора, который при этом является и единым институтом развития в жилищной сфере", - сказал генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК), эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Николай Алексеенко.

Перераспределение функций оператора программы от Минфина РФ к ДОМ.РФ является логичным шагом, продолжил заведующий кафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов недвижимости, Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Финансовый институт уже занимается оперативным управлением льготной ипотечной программой на новостройки под 6,5%, напомнил он. В то же время он затруднился оценить влияние изменений на динамику выдачи семейной ипотеки - может наблюдаться как рост выдачи, так и ее реализация в текущем темпе.

Цыганов считает, что следует также расширить программу семейной ипотеки на дома под ИЖС, подобное предложение ранее высказывалось в Минфине РФ. Такая мера особенно актуальна для некрупных городов, где небольшие объемы строительства многоквартирных домов, а под сельскую ипотеку под 2% годовых городские территории не попадают, отмечает эксперт. Однако кроме включения в программу семейной ипотеки частных домов должны появиться стандарты и требования к таким земельным участкам и домам из-за большого количества неликвидных объектов на рынке загородной недвижимости. "Если кредитор понимает, что участок и дом могут быть перепроданы, это означает, что кредит можно выдавать под залог такой недвижимости. Поэтому необходима стандартизация требований к домам и участкам и понимание, что в определенных местностях такая программа пойдет, а в других - нет", - говорит эксперт.

О семейной ипотеке

Программа ипотеки по льготной ставке не более 6% для семей с двумя и более детьми, рожденными в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, была запущена в начале 2018 года по поручению президента Владимира Путина. По условиям программы, государство берет на себя обязательство по выплате банку разницы по ставке между 6% и фактической ставкой банка на льготный период. Весной 2019 года льготную ставку распространили на весь срок кредита. Также появилась возможность рефинансировать в рамках программы уже рефинансированные кредиты.

С момента запуска программы семейной ипотеки выдано 129,4 тыс. кредитов на 244,3 млрд рублей, такие данные ранее привел Минфин РФ. Всего из федерального бюджета на программу предоставлено субсидий на 6,3 млрд рублей.