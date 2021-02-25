Цены на апартаменты в Сочи выросли на 40% за год в преддверии их легализации

СОЧИ, 25 февраля. /ТАСС/. Цены на апартаменты в Сочи в среднем выросли на 40% за год к марту 2021 года, рост спровоцировали дефицит предложения и пандемия, а не их предстоящая легализация. Такое мнение высказала ТАСС в четверг генеральный директор компании Nedvex Юлия Галимова (специализируется на девелопменте и консалтинге девелоперских проектов в Сочи).

"Цены на апартаменты в Сочи за год в среднем выросли на 40%, в объектах комфорт-класса - до 170 тыс. рублей за квадратный метр, в премиум-сегменте - до 500-600 тыс. за квадратный метр, самые дорогие предложения доходят до 1,2 млн рублей за квадратный метр. Это сопоставимо с московскими ценами", - сообщила она.

Галимова добавила, что дискуссия о правовом статусе апартаментов пока не повлияла на рост цен, тренд связан с повышенным спросом на курортную недвижимость в пандемию и дефицитом предложения в Сочи. Так, с сентября по декабрь 2020 года количество сделок на первичном рынке недвижимости курорта выросло на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отмечают в Nedvex. "Пандемия подстегнула интерес к курортной недвижимости Сочи. Многие работают из хоумофисов, на фрилансе, поэтому у нас большая миграция. Предложение на рынке апартаментов не успевает за спросом", - сказала гендиректор компании.

По словам Галимовой, апартаменты в Сочи обычно расценивают как второе жилье, поэтому фактор прописки для покупателей не важен (в апартаментах ее нет). При этом в Сочи активно переезжают предприниматели малого и среднего бизнеса из крупных российских городов, которых не волнуют вопросы повышенных коммунальных платежей. В структуре спроса лидируют жители Москвы и Санкт-Петербурга, которые часто покупают апартаменты под арендный бизнес (окупаемость - 7-15 лет).

Ранее президент России Владимир Путин поручил к 1 августа внести изменения в законодательство для определения правового статуса апартаментов. Законопроект, который определит правовой статус апартаментов и установит возможность регистрации в них по месту жительства, планируется внести в Госдуму в октябре 2021 года, следует из плана правительства по трансформации делового климата в градостроительстве. Пройти процедуру одобрения документа в Совете Федерации планируется в декабре.

В настоящее время апартаменты являются нежилыми помещениями, которые приравниваются к коммерческой недвижимости. Из-за отсутствия статуса жилого помещения собственники апартаментов не могут получить постоянную регистрацию, а вопросы регулирования тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства и коммунальных проблем в таких домах не подпадают под контроль Госжилинспекции.

Кто строит в Сочи

Большую часть проектов апартаментных комплексов в Сочи реализуют местные девелоперы, однако активность на рынке сейчас высокая, многие девелоперы из других регионов присматриваются к курорту, сообщила Галимова. В фокусе их интересов - бывшие советские санатории, а также отели под реконструкцию, цены на такие площадки варьируются от нескольких сотен миллионов до нескольких миллиардов рублей, уточнила она. В частности, как сообщали СМИ в конце 2020 года, группа ЛСР приобрела в Сочи гостиницу "Приморскую".

"Около 30-40% продаж точно есть у краснодарских девелоперов, они первые зашли в Сочи на большую комплексную застройку [в целом по рынку и с учетом всех форматов недвижимости, за счет больших комплексов комфорт-класса]. До этого заходила Москва под Олимпиаду, но кто-то и неуспешно, потому что не понял местную специфику. Рынок Сочи достаточно хаотичный, на таком рынке обычно большие возможности, но и риски тоже большие", - сказала гендиректор компании.

Среди проблем сочинских девелоперов Галимова назвала дефицит земли под застройку многоквартирных домов с соответствующим статусом, требующий актуализации генплан, а также сложности при получении разрешений на строительство. "Нужны прозрачные правила работы рынка, это решит проблему самостроев", - добавила она.

Как сообщали в пресс-службе администрации города, более 240 объектов самовольного строительства было выявлено с начала 2020 года в Сочи. За аналогичный период прошлого года их было выявлено в два раза меньше.

Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев рассказывал ТАСС, что власти Краснодарского края приступят к корректировке генерального плана города Сочи в 2021 году, изменения в документ внесут с учетом мнения и потребностей местных жителей.