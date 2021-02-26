МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Сбербанк запустил пилотный проект развития индивидуального жилищного строительства (ИЖС) - застройщик в Липецкой области получит проектное финансирование для возведения таунхаусов, а покупатели - льготную ипотеку по ставке от 6,2%, сообщила в пятницу пресс-служба кредитной организации.

"Мы уже в пилотном режиме запустили "коробочный" продукт, удобный и доступный как для застройщика, так и для покупателя. Продажи жилья в проекте Romanovo City будут осуществляться с использованием механизмов эскроу, а покупатели смогут приобрести площади в ипотеку по сниженной ставке от 6,2% годовых при электронной регистрации сделки", - приводятся в сообщении слова вице-президента Сбербанка Сергея Бессонова.

В жилом комплексе Romanovo City в селе Ленино Липецкой области будут построены 23 блокированных жилых дома общей площадью 19 тыс. кв. м. Для этого застройщику "Ремстройсервис Романово" (входит в группу компаний "Ремстройсервис") Сбербанк предоставит финансирование в размере 0,5 млрд рублей сроком на три года.

Проект "Ремстройсервиса" участвует в программе льготного кредитования субъектов малого среднего предпринимательства, а льготная ипотека увеличит покупательский спрос, благодаря чему застройщик сэкономит на процентах и сможет быстрее погасить кредит, отметил Бессонов. Он добавил, что для развития ИЖС Сбербанк ведет эту работу с Минстроем РФ и Центробанком.

Ранее министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин сообщал, что законопроект, который распространит механизм счетов эскроу на индивидуальное жилищное строительство, планируется внести в Госдуму в весеннюю сессию. Кроме того, Минстрой разрабатывает механизмы ипотечного кредитования объектов ИЖС. По словам Файзуллина, без развития индивидуального жилищного строительства невозможно выполнить национальную задачу по введению 1 млрд кв. м жилья до 2030 года.

Согласно единому ресурсу застройщиков, "Ремстройсервис" занимает третье место в Липецкой области по объемам текущего строительства - 49,7 тыс. кв. м.