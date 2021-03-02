Архангельская область получит 470 млн рублей на расселение аварийных домов

АРХАНГЕЛЬСК, 2 марта. /ТАСС/. Архангельская область из федерального бюджета дополнительно получит около 470 млн рублей на расселение аварийных домов в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда". Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Цыбульский.

"Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил нашу заявку. В итоге почти 470 млн рублей мы сможем направить на улучшение жилищных условий 3,5 тыс. северян в 11 муниципальных образованиях области", - сообщил Цыбульский.

Выделенные средства пойдут на расселение аварийных домов в 2021-2022 годах путем предоставления субсидий жителям аварийных домов. Планируется, что субсидия покроет разницу между выкупной стоимостью непригодной недвижимости и рыночной стоимостью того жилья, которое они планируют приобрести.

По словам Цыбульского, всего за шесть лет, начиная с 2019 года, новое жилье в Архангельской области должны получить не меньше 27 тыс. жителей области, проживающих в аварийных домах.

Архангельская область занимает четвертое место в России по объему аварийного жилья, требующего расселения. Программой в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" предусмотрено расселение 474,3 тыс. квадратных метров жилых помещений, расположенных в 1 820 многоквартирных аварийных домах, в которых проживают более 27 тыс. человек.

Нацпроект "Жилье и городская среда" рассчитан до 2024 года и состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.