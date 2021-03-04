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Число ипотечных сделок на рынке новостроек в Москве в январе выросло на треть

В первые месяцы 2019-2020 годов доля договоров долевого участия, для оформления которых использовались кредитные средства, находилась на уровне 42%, в январе текущего года показатель увеличился почти до 50%

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Более 3,7 тыс. сделок на первичном рынке недвижимости зарегистрировано в Москве в январе с привлечением кредитных средств. Это на 30% больше, чем в январе прошлого года, сообщила в четверг пресс-служба столичного управления Росреестра.

"Управлением Росреестра по Москве в январе 2021 года зарегистрировано 3 720 договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) в отношении жилых и нежилых помещений с привлечением кредитных средств - на 30% больше, чем годом ранее (2 859)", - говорится в сообщении.

При этом по сравнению с январем 2019 года, когда было зафиксировано чуть более 3 тыс. таких ДДУ, показатель увеличился на 23%.

Если в первые месяцы 2019-2020 годов доля договоров долевого участия, для оформления которых использовались кредитные средства, находилась на уровне 42%, то в январе текущего года показатель увеличился почти до 50%.

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