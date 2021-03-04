Строительство музейного центра "Эрмитаж - Москва" планируется начать летом

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Строительство музейного центра "Эрмитаж - Москва" на территории бывшего завода имени Лихачева (ЗИЛ) планируется начать летом 2021 года. Об этом сообщил журналистам заместитель генерального директора ПАО "Группа ЛСР" Иван Романов.

"Мы входим во вторую экспертизу. Рассчитываем выйти к концу мая, летом контратковаться и выходить на площадку", - сказал Романов.

По его словам, компании пришлось внести изменения в проект музейного центра. Изначально предполагалось, что все четыре выставочных пространства будут объедены, теперь уровни музейного центра предлагается разделить под возможность проведения тематических выставок. Строительство музейного центра "Эрмитаж - Москва" может занять около 2,5-3 лет. Романов не назвал сумму инвестиций в создание центра, однако отметил, что экономика проекта значительно изменилась после внесения поправок.

Как ранее сообщал ТАСС, площадь застройки музейного центра "Эрмитаж - Москва" составит около 3 тыс. кв. м, высота здания - около 70 м. Музейный центр планируется использовать не только под экспозиции, но и как общественное пространство для мероприятий.

Протокол о создании музейного центра в Москве был подписан компанией с генеральным директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским в 2015 году, контент центра - временные выставки и образовательная деятельность - разрабатывается музеем, отметили в компании.

О застройке бывшего ЗИЛ

Завод имени Лихачева (ЗИЛ) был основан в 1916 году. С 1924 по 2009 год он выпустил около 8 млн грузовых автомобилей, 40 тыс. автобусов и 12 тыс. легковых автомобилей, холодильники, велосипеды. В 2013 году производство на заводе было приостановлено.

Власти Москвы приняли проект перепланировки территории завода. В целом реализация проекта по реорганизации бывшей промзоны займет около 10-15 лет, будет реновировано 392 га - это самый большой проект обновления бывшей промышленной зоны в Европе. Общая площадь застройки ЗИЛа и прилегающих к нему территорий - 6,4 млн кв. м, из которых 4,7 млн кв. м находятся непосредственно на заводской земле.