ЦБ назвал регионы с самыми высокими ставками по выданным в январе ипотечным кредитам

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Самые высокие средневзвешенные ставки по выданным в январе 2021 года ипотечным кредитам зафиксированы в Республиках Чечня (8,06%), Ингушетия (8,03%) и Тыва (7,99%), следует из данных, опубликованных Банком России.

В целом по России средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам за первый месяц года снизилась на 0,13 процентного пункта (п. п.) по сравнению с декабрем 2020 года - до 7,23%. По статистике ЦБ, самые низкие средние ставки по ипотеке зафиксированы в Чукотском автономном округе (4,98%), Приморском крае (5,89%) и Республике Саха (Якутия) (5,94%). Эти регионы входят в Дальневосточный федеральный округ, на территории которого действует специальная программа для молодых семей и участников программы "Дальневосточный гектар" с ипотечной ставкой не более 2% годовых.

В Москве средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам оказалась выше среднероссийского показателя - 7,34%, в Санкт-Петербурге ниже - 7,21%.

В январе 2021 года российские банки выдали более 95 тыс. ипотечных кредитов почти на 259,5 млрд рублей. Общий банковский портфель ипотечных кредитов к 1 февраля увеличился до 9,174 трлн рублей.