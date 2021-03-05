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В Адыгее в 2021 году построят около 300 тыс. кв. м жилья

В 2020 году в регионе сдали в эксплуатацию 258 тыс. кв. м жилья

МАЙКОП, 5 марта. /ТАСС/. Около 300 тыс. кв. м жилья построят в этом году в Адыгее по нацпроекту. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба главы региона Мурата Кумпилова по итогам его участия в заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию в РФ. Заседание провел вице-премьер Марат Хуснуллин.

"В прошлом году регион ввел 258 тыс. кв. м жилья, в этом планируется около 300 тыс. кв. м", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что на рынке строительства в республике работают 34 застройщика, выдано 59 разрешений на возведение 150 многоквартирных домов в течение пяти лет. В пресс-службе также сообщили, что в рамках индивидуальной программы соцэкономразвития республики разработана проектно-сметная документация для создания в Майкопе инженерной инфраструктуры к почти 1,8 тыс. земельным участкам, выдаваемым многодетным семьям.

"На сегодня Адыгея ведет подготовку для заключения договора по программе "Стимул", разработанной Минстроем России" , - сказали в пресс-службе. В частности, определены по две территории в Тахтамукайском районе и Майкопе для комплексной застройки.

Теги
РоссияКумпилов, Мурат КаральбиевичАдыгеяХуснуллин, Марат Шакирзянович
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