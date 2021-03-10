Сбербанк впервые в России выдал ипотеку на вторичном рынке дистанционно

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Сбербанк выдал первый в России ипотечный кредит на покупку жилья на вторичном рынке без визита покупателя и продавца в банк, все документы участники сделки подписали усиленными квалифицированными электронными подписями, сообщила в среду пресс-служба банка.

"Раньше для покупки недвижимости требовался всего один визит в банк - для подписания документов - остальные ипотечные услуги и консультации специалистов уже были доступны онлайн. Теперь оформить ипотеку, выбрать жилье, подписать документы, зарегистрировать право собственности и провести расчеты можно дистанционно без посещения банка", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правления Сбербанка Кирилла Царева.

В Сбербанке уточнили, что сервис по выдаче ипотеки онлайн на вторичном рынке сейчас действует в пилотном режиме в Москве, а до конца 2021 года он заработает по всей стране.