Эксперты: право сдавать в аренду апартаменты увеличит число самозанятых в РФ на 10-15%

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Право самозанятых граждан в России сдавать в аренду не только жилые помещения, но и апартаменты позволит увеличить число плательщиков налога на профессиональный доход на 10-15%. При этом наиболее востребованным такой опыт будет в городах-миллионниках, считают опрошенные ТАСС представители деловых объединений, предприниматели и эксперты.

Бизнес-объединение "Опора России" ранее в марте подготовило новый пакет предложений по мерам поддержки малого бизнеса на фоне пандемии, в частности, предложив дать право самозанятым сдавать в аренду апартаменты. Как пояснил ТАСС первый замруководителя Центра экспертизы и аналитики проблем предпринимательства "Опоры России" Сергей Лаптев, эта мера "даст им возможность официально заниматься тем, чем сейчас часть из них занимается неофициально".

"По нашим оценкам, данная поправка, будучи принятой, позволит на 10-15% увеличить количество самозанятых в стране, поскольку, в отличие от обычной сдачи в аренду с обязанностью уплатить НДФЛ по ставке 13%, налоговые отчисления в случае самозанятости составят 4% от дохода при сдаче физическим лицам и 6% при сдаче юридическим лицам", - сказал председатель Санкт-Петербургского регионального отделения "Деловой России", генеральный директор группы компаний "Доверие" (строительство и недвижимость) Дмитрий Панов. Он убежден, что такая мера не только позволит сэкономить гражданам на налоговых платежах, но и в целом будет способствовать "обелению" рынка арендной недвижимости.

Жилой статус

Как уточнил советник бизнес-омбудсмена РФ, руководитель Института экономики роста им. Столыпина Антон Свириденко, "в министерских кулуарах рассматривается предложение о придании всем уже построенным апартаментам статуса жилья, однако сейчас апартаменты относятся к нежилым помещениям и, соответственно, к коммерческой недвижимости". То есть самозанятые граждане могут сдавать в аренду жилье, но не могут сдавать апартаменты.

По данным главы Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергея Катырина, Минфин обуславливает данное ограничение тем, что налоговый режим для самозанятых является исключением из общеустановленного порядка исчисления и уплаты налогов. Применение этого режима в отношении доходов, полученных от сдачи в аренду нежилых помещений, может привести к росту числа налогоплательщиков, перешедших на данный режим для снижения налоговой нагрузки. А это приведет к потерям доходов бюджетной системы из-за сокращения поступлений НДФЛ, уточнил глава палаты.

По мнению экспертов ТПП России, вначале необходимо урегулировать правовой статус апартаментов. "Отсутствие урегулирования приводит к игнорированию требований жилищного законодательства и законодательства о градостроительной деятельности, созданию целого ряда проблем. Для граждан это, в первую очередь, невозможность регистрации по месту жительства в таких помещениях, а для городов - необеспеченность заселяемых граждан объектами социальной инфраструктуры", - пояснил Катырин.

Сегодня для самозанятых владельцев апартаментов нет ограничений, чтобы использовать такие помещения для бизнес-целей. К тому же, с точки зрения инвестиционной привлекательности, апартаменты комфорт- и бизнес-класса вызывают больший интерес со стороны инвесторов, чем жилые помещения. Покупатели и собственники рассматривают такую недвижимость как инвестиционный актив, добавил глава федеральной ТПП.

Востребованность в городах-миллионниках

Как считают эксперты, наиболее востребованной возможность для самозанятых сдавать в аренду апартаменты будет в городах-миллионниках. Рынок апартаментов сегодня - это преимущественно Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Екатеринбург. В Москве апартаменты чаще всего приобретают в качестве жилья, а в Петербурге и Краснодарском крае приносят доход от сдачи в аренду в качестве апарт-отелей.

По экспертным оценкам, которые привел Катырин, на начало 2021 года на апартаменты приходится порядка 20% предложений рынка новостроек Москвы, при этом в структуре предложений приблизительно по 40% приходится на премиум-класс и бизнес-класс, а показатели классов комфорт и стандарт составляют соответственно 19% и 1%. По итогам 2020 года в Москве средневзвешенная цена квадратного метра апартаментов комфорт-класса составила чуть менее 200 тыс. рублей, а бизнес-класса - порядка 260 тыс. рублей.

Сейчас в Москве ежемесячно регистрируется порядка 20 тыс. новых самозанятых, а за 2020 год их количество выросло в 2,5 раза. Всего в России на данный момент более 1,7 млн зарегистрированных самозанятых.

Исходя из этих данных, Катырин предположил, что разрешение использовать налог на профессиональный доход при сдаче в аренду апартаментов "приведет к появлению определенного количества новых самозанятых".

Предприниматели также отмечают, что рынок апартаментов намного меньше, чем рынок жилой недвижимости, сконцентрирован в отдельных городах и не имеет большой распространенности в целом по стране. Поэтому, считают они, мера будет востребована лишь в нескольких городах.

"Этот вид недвижимости широко распространен особенно в городах-миллионниках. Поэтому наиболее востребованным этот опыт окажется в столичном регионе", - сказал ТАСС генеральный директор компании "Энергокадастр", член Партии роста Александр Осипов. С ним согласен директор компании по проектированию и экспертизам "ИнПроЭкс" Евгений Лоскутов, называя не только столичный регион, но и Санкт-Петербург.

Альтернативные мнения

Большинство предпринимателей верят в положительный эффект при реализации предложения "Опоры России", однако есть и альтернативные мнения. Так, директор Центра новостроек, ипотеки и страхования из Мурманска Наталья Ломакина считает, что "сегодня нет действенного инструмента, в полной мере позволяющего отслеживать предпринимателей-нелегалов. В том числе это касается и тех, кто работает на рынке аренды жилья". По ее подсчетам, примерно половина сдаваемых квартир арендуется "по серой схеме", и государство пока что еще не запустило механизмов, которые могли бы заставить всех работать официально. Она уверена, что "и данная мера не поможет".

"Вот если бы государство, к примеру, разработало меры стимулирования вложений в инвестиционную недвижимость (особые правила ипотеки, налоговые льготы и каникулы и тому подобное), то это дало бы позитивный эффект, в том числе и для строительной отрасли. Это стало бы пусковым механизмом к "обелению" арендного рынка", - отметила Ломакина.