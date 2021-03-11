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Сбербанк предложил протестировать ипотеку по плавающей ставке с фиксированным платежом

Эксперты банка отметили, что сравнивать ипотеку по плавающим ставкам с валютной ипотекой совершенно неверно, так как у них диаметрально противоположный профиль риска для заемщика
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Сбербанк предложил протестировать и запустить в России ипотеку по плавающей ставке с фиксированным платежом. Такие предложения и обоснования для запуска продукта содержатся в докладе "Ипотека по плавающей ставке", подготовленном банком в январе текущего года (есть в распоряжении ТАСС).

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"Предлагаем рассмотреть запуск продукта "Ипотеки по плавающей ставке с фиксированным платежом", когда при изменении ставки пересчитывается не платеж, а срок кредита (не растет нагрузка на заемщика, нет издержек и рисков с коммуникацией размера очередного платежа). Экономика кредита с переменным сроком работает только при сравнительно невысокой доле процентов в структуре аннуитетного платежа, нужны умеренный первоначальный срок (до 15 лет) и невысокая ставка. Это задает и более высокие требования к качеству заемщиков", - отмечается в документе. За базовый индикатор предлагается брать рыночные ставки.

В то же время эксперты госбанка подчеркивают, что сравнивать ипотеку по плавающим ставкам с валютной ипотекой совершенно неверно, так как у них диаметрально противоположный профиль риска для заемщика.

"Рост ставок ассоциирован с ростом инфляции, которая ведет к росту номинальных зарплат, что упрощает обслуживание долга. При девальвации долларовый эквивалент зарплат всегда сильно снижается, в то время как реальные заработные платы имеют тенденцию к росту, т.е. номинальные зарплаты в среднем опережают инфляцию. Кроме того, от укрепления рубля заемщик даже теоретически не может выиграть более 100% суммы кредита, а при падении курса рубля потери заемщика легко могут превысить размер тела кредита, потенциал роста ставки намного меньше", - указано в документе.

Для дальнейшего развития продукта в России Сбербанк предлагает создать рабочую группу для разработки стандартов продукта и его запуска на базе НФА с участием всех заинтересованных сторон (ЦБ, АБР и т.д.), а также выбрать базовый индикатор для плавающих ставок.

Плавающие ставки в России

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству и ЦБ до 15 июля обеспечить принятие закона, регулирующего порядок изменения плавающих ставок и сроков по кредитам населению, включая ипотеку. В свою очередь ЦБ выпустил доклад, где заявил, что применение плавающих ставок по кредитам в РФ должно быть строго ограничено только надежными заемщиками. По мнению ЦБ, необходимо определить приемлемые границы этой практики до того, как рынок ипотеки по плавающим ставкам достигнет значимых масштабов и возникнут предпосылки для социальных рисков и рисков финансовой стабильности.

В Сбербанке также заявляли, что понимают опасения ЦБ по поводу рисков ипотечного кредитования по плавающим ставкам, однако надеются, что такие кредиты будут разрешены.

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