Хуснуллин поручил скорректировать стоимость строительства моста через Лену в Якутии

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поддержал строительство моста через Лену в Якутии, при этом он поручил местным властям и профильным ведомствам в течение двух недель скорректировать проект с точки зрения стоимости, передает его слова пресс-служба.

"Концептуально я поддерживаю строительство этого моста, однако считаю, что проект необходимо корректировать с точки зрения его стоимости, прошу главу Якутии, Минтранс России, Росавтодор и Главгосэкспертизу в течение двух недель доработать проект и представить свои предложения по его оптимизации", - сказал вице-премьер.