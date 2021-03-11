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Хуснуллин поручил скорректировать стоимость строительства моста через Лену в Якутии

Вице-премьер отметил, что поддерживает строительство моста

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поддержал строительство моста через Лену в Якутии, при этом он поручил местным властям и профильным ведомствам в течение двух недель скорректировать проект с точки зрения стоимости, передает его слова пресс-служба.

"Концептуально я поддерживаю строительство этого моста, однако считаю, что проект необходимо корректировать с точки зрения его стоимости, прошу главу Якутии, Минтранс России, Росавтодор и Главгосэкспертизу в течение двух недель доработать проект и представить свои предложения по его оптимизации", - сказал вице-премьер.

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РоссияХуснуллин, Марат Шакирзянович
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