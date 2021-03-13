Эксперты опасаются, что цены на новостройки в Сочи достигнут пика из-за моратория

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Мораторий на выдачу разрешений на строительство многоквартирных домов в Сочи может привести к дефициту предложения и усилит рост цен, однако мера необходима для стабилизации жилищного строительства в городе. Такое мнение высказали ТАСС опрошенные эксперты.

С 1 июля 2021 года в Сочи планируют ввести ограничение на строительство многоквартирных домов, предположительно - на время разработки и утверждения генплана города, сроки оцениваются в два года. Во время ограничительных мер будет разрешено строительство индивидуальных жилых домов площадью не более 300 кв. м и высотой не более 12 м.

"Ограничение строительства вызывает ажиотаж на рынке, а это всегда поднимает стоимость квадратного метра. По нашим прогнозам, цена будет расти, предпосылок к падению нет. На осень мы прогнозируем плюс 30% к текущей стоимости", - сказала ТАСС президент "Гильдии риелторов Сочи" Юлия Усачева.

Дефицит ликвидного предложения на рынке первичного жилья в Сочи уже сформировался, при этом из-за моратория часть застройщиков перенесли сроки стартов продаж, сообщил информагентству директор федеральной компании "Этажи" в Сочи Павел Быков. "Но сейчас вопрос даже не в доступном объеме предложения, а в его доступности для покупателей. Средняя стоимость квадратного метра растет каждый день, и если на вторичном рынке она в районе 150 тыс. рублей, то на рынке новостроек все больше приближается к рекордным 200 тыс.", - сказал эксперт. Быков добавил, что если в начале прошлого года обычную студию в Сочи можно было купить за 2-2,5 млн рублей, то сейчас такая недвижимость уже стоит 10 млн.

Жилье в Сочи сильно подорожало осенью 2020 года на фоне роста популярности курорта в пандемию, вспоминает генеральный директор агентства Tweed Ирина Могилатова. "В пандемию Сочи стали рассматривать как подходящее место для самоизоляции. Сейчас здесь бешеная активность, цены выше московских. И они еще вырастут из-за моратория", - прогнозирует собеседница информагентства.

При сохраняющемся темпе продаж в городе текущего объема новостроек хватит на два с половиной года, подсчитал для ТАСС коммерческий директор работающей в Сочи консалтинговой компании Nedvex Consulting Роман Решетов. По его словам, объемы строящегося жилья сейчас составляют 1 млн кв. м, выдачу разрешающей документации ожидают проекты на 600 тыс. кв. м. "В конце 2020 года на пике спроса ежемесячно в Сочи реализовывалось примерно 50-55 тыс. кв. м. В 2021 году в период с января по февраль эти показатели находились на уровне 40-45 тыс. кв. м. При таком темпе планируемых 1,6 млн кв. м хватит на два с половиной года", - полагает эксперт.

Коттеджи вместо квартир

Мораторий на выдачу разрешений на строительство многоквартирных домов приведет к переориентации спроса, предполагают опрошенные ТАСС эксперты. Так, активный рост спроса ожидается в сегменте коттеджей и таунхаусов, которые могут стать альтернативой квартирам, прогнозируют в компании Nedvex Consulting.

Уже сейчас в Сочи есть тренд на повышение спроса на загородную недвижимость, из-за этого стоимость участков на популярных направлениях за последние несколько месяцев выросла в три-пять раз, сообщил Быков. По его словам, если раньше в Красной Поляне сотку земли можно было приобрести за 1 млн рублей, то теперь - по цене от 3-4 млн рублей. Кроме того, часть покупателей переориентируется на вторичный рынок жилья, и, возможно - на соседние города Краснодарского края, полагает Быков. "Из опасных трендов - рост количества мошенников на рынке недвижимости, которые пытаются продавать чужие брони на квартиру или квартиры в объектах, которые никогда не будут построены. К нам часто обращаются как раз те, кто столкнулся с такими мошенниками, которые, по сути, пытались продать вместо недвижимости воздух", - предупреждает эксперт.

Зачем нужен мораторий

В последние годы застройка в Сочи велась хаотично, из-за этого в городе появилось огромное количество проблемных объектов и самостроев, напоминает руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор. По его словам, введение временного ограничения на выдачу разрешений на строительство многоквартирных домов обусловлено планомерным приведением строительного комплекса Сочи в соответствие с нормами. Тем самым администрация планирует стабилизировать рынок жилищного строительства, подчеркнул собеседник ТАСС.

"Давайте вспомним, что в городском округе строить нельзя в принципе, строить можно только там, где находятся старые промбазы, которые сегодня не работают и сдаются как офисы или склады. На их местах может быть строительство жилья бизнес-класса. Мы также рассматриваем развитие сельских территорий", - рассказал информагентству первый заместитель главы администрации Сочи Денис Юрковский.

Рынок жилья Сочи выводят в понятную правовую сферу, через два - три года город начнет меняться, он будет обновленным и соответствовать мировым стандартам, сказала в беседе с ТАСС вице-президент по коммерции девелоперской компании "АВА Групп" Ольга Нарт. Такой уникальный город как Сочи должен развиваться по современным стандартам, при внедрении которых требуются иногда и столь радикальные временные решения, отметил в свою очередь генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса, эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Николай Алексеенко. Он выразил надежду, что новый генплан города позволит обеспечить его устойчивое развитие на многие десятилетия вперед. "Мы не наблюдаем ажиотажа от застройщиков, все отнеслись к этому спокойно. Нет такого, что пошли массово подавать документы. Все понимают, видят, что в городе нужно упорядочить застройку и это было не внезапное решение, людей к этому готовили постепенными ограничениями", - подытожил главный архитектор Сочи Антон Глушков.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказывал ТАСС, что власти края приступят к корректировке генерального плана города Сочи в 2021 году, изменения в документ внесут с учетом мнения и потребностей местных жителей.