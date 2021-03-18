Средний размер ипотечных кредитов в России достиг почти 3 млн руб.

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Средний размер выданных российскими банками в феврале ипотечных кредитов достиг рекордных 2,92 млн руб., что на 14,6% больше, чем в том же месяце прошлого года, и на 4% больше, чем в январе 2021 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

"Средний размер ипотечного кредита растет уже около года, - приводит пресс-служба слова генерального директора бюро Александра Викулина. - После снижения весной прошлого года он не только вернулся к докарантинному уровню, но и превысил его. Росту данного показателя в первую очередь способствует снижение ипотечных ставок благодаря программам господдержки".

В феврале самый большой средний размер ипотечных кредитов среди 30 регионов РФ - лидеров по объемам ипотечного кредитования был отмечен в Москве (6,41 млн руб.), Московской области (4,67 млн руб.), Санкт-Петербурге (3,87 млн руб.).