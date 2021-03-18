В СФ предложили ввести уголовное наказание для органов стройнадзора за самострои

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Предложение установить уголовное наказание для государственного строительного надзора за самовольное строительство, особенно многоквартирных жилых домов на участках для индивидуальной постройки, высказал в четверг первый зампредседателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Аркадий Чернецкий.

"Я не понимаю, почему мы не можем ввести уголовное наказание, уголовную статью за невыполнение своего функционала со стороны работников стройконроля. Да, у нас останутся какие-то вопросы, связанные с разрешением проблем, возникших до этого момента. Но в будущем, я думаю, что такие случаи повторяться не будут. Мы имеем возможность напрочь исключить подобные преступления", - сказал Чернецкий на заседании в Совете Федерации по вопросам жилищного строительства и содействия развитию ЖКХ.

По словам сенатора, говорить об амнистии или легализации уже существующих самостроев следует только после того, как будет исключена возможность появления новых незаконных объектов. Чернецкий также отметил существующие ограничения в контроле за строительством многоквартирных домов на участках для ИЖС.

Под самовольным строительством понимаются ситуации, когда у застройщика нет разрешения на строительство или реконструкцию здания или прав на участок. Особо остро проблема с самостроями обстоит на юге России.