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Кабмин до 30 апреля проработает вопрос расширения льготной ипотеки для молодых ученых

Кроме того, Минстрой и Минобрнауки должны до середины апреля представить предложения по упрощению процедуры получения жилищных сертификатов

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился подготовить предложения о расширении программы льготной ипотеки для молодых ученых, сообщает в пятницу пресс-служба кабмина. Поручение дано по итогам поездки главы правительства в Новосибирскую область, которая состоялась 4-5 марта.

"Минобрнауки, Минстрою и Минфину поставлена задача представить предложения по расширению программы льготной ипотеки для молодых ученых, - говорится в сообщении. - Сделать это нужно до 30 апреля".

Кроме того, Минстрой и Минобрнауки должны до середины апреля представить предложения по упрощению для молодых ученых процедуры получения жилищных сертификатов.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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