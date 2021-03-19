Ввод жилья в России вырос в феврале 2021 года в годовом выражении на 10,8%

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Ввод жилья в России в феврале 2021 года вырос на 10,8% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года и составил 5,5 млн кв. м, следует из данных Росстата.

При этом по сравнению с январем 2021 года ввод жилья в феврале снизился на 4,6%. Всего с начала года в России введено в эксплуатацию 11,2 млн кв. м жилья, что на 13% превышает аналогичные показатели прошлого года.

В докладе Росстата отмечается, что в феврале население построило 24,4 тыс. жилых домов, также возведено 576 многоквартирных домов. Так, всего за месяц по стране появилось 66 тыс. новых квартир. Объем работ по строительству в феврале 2021 года составил 490,9 млрд рублей, что в сопоставимых ценах соответствует уровню предыдущего года.

По словам министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина, эффективным инструментом по стимулированию строительства жилья стала программа субсидирования затрат на создание объектов инфраструктуры "Стимул". Также министр отметил продолжающийся рост числа проектов с использованием механизма счетов эскроу. По данным Единой информационной системы жилищного строительства, доля строительства с использованием проектного финансирования на сегодня превысила 56%. "Несмотря на непростые макроэкономические условия 2020 года, значительная часть проектов жилищного строительства в период пандемии имела стабильное финансирование, что позволило продолжать процесс строительства вне зависимости от временного снижения спроса", - добавил Файзуллин.

Мнение экспертов

Положительная динамика ввода жилья в феврале может быть связана со своевременной реакцией девелоперов на устойчивый спрос на жилье со стороны населения, подкрепляемый реализуемыми мерами господдержки, считает старший аналитик направления макроэкономического анализа и финансовых рынков Центра стратегический разработок (ЦСР) Любовь Арапова. Она отметила, что на 1 марта 2021 года объем жилья в стройке составил 91,8 млн кв. м, что на 9,2% ниже показателя прошлого года. Эксперт объясняет это опережающим вводом жилья для удовлетворения спроса населения и сокращением сроков строительства благодаря повышению технологичности и производительности труда в отрасли.

Арапова также привела данные исследования Росстата, согласно которому основными ограничивающими факторами в отрасли строители назвали высокую стоимость материалов, конструкций, изделий (36% респондентов), высокий уровень налогов (33%), недостаток заказов на работы (26%) и конкуренцию со стороны других строительных фирм (24%). В то же время строители отметили, что пока в первом квартале 2021 года выросла загрузка мощностей, увеличился уровень обеспеченности заказами и финансированием, повысилась оценка общей экономической ситуации.

Объемы ввода жилья в России по итогам 2020 года составили 80,6 млн кв. м - на 1,8% меньше по сравнению с 2019 годом, сообщал ранее Росстат. Согласно указу президента РФ о национальных целях развития России, к 2030 году ежегодный ввод жилья должен достичь 120 млн кв. м.