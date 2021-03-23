В Минстрое предложили менять цену госконтракта при резком росте стоимости стройматериалов

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Минстрой РФ разработал проект, согласно которому цена госконтракта может быть изменена при существенном увеличении стоимости стройматериалов. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, изменения условий госконтракта, заключенного на срок не менее одного года, возможны при существенном росте цен на одну или несколько позиций ценообразующих строительных материалов, который приведет к изменению общей стоимости строительства более чем на пять процентов, "и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно".

Уточняется, что изменение не должно привести к увеличению цены контракта более чем на 30%, а также срока его исполнения. Кроме того, такое изменение будет возможно только при наличии в письменной форме обоснования такого изменения на основании решения правительства РФ, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ, местной администрации при осуществлении закупки для федеральных нужд, нужд субъекта РФ, муниципальных нужд.

Изменения планируется внести в часть 1 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Ранее президент Национального объединения строителей, руководитель комиссии по вопросам ценообразования Общественного совета при Минстрое Антон Глушков предложил предоставить возможность строительным компаниям увеличивать стоимость госконтрактов, если за последние три месяца цены на строительные материалы, в частности, на металл, выросли более чем на 15%.

В конце 2020 года ряд застройщиков в РФ пожаловались на рост стоимости металлопроката, что способствует росту себестоимости строительства. По данным Минстроя, под конец января цены на арматуру и сортовой прокат выросли в среднем на 70%. Однако принятые правительством меры позволили снизить цен на сталь арматурную горячекатаную периодического профиля класса А-III и сталь листовую оцинкованную в среднем на 7 - 10% в начале февраля 2021 года.