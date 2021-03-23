Минстрой планирует в будущем перевести все собрания собственников жилья в онлайн-формат

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Общие собрания собственников жилья в многоквартирных домах в будущем необходимо полностью перевести в онлайн-формат, что повысит прозрачность этой процедуры. Об этом во вторник сообщил замминистра строительства и ЖКХ России Максим Егоров на круглом столе в Совете Федерации.

"Считаем, что в будущем вообще надо 100% переходить на голосования только в цифре, в онлайне, считаем это правильным. Надеюсь, что коллеги из Совета Федерации, когда мы наберем опыт в части онлайн-голосования, нас поддержат, чтобы перейти в будущем на 100% в онлайне", - сказал Егоров.

Он добавил, что исключения могут быть сделаны для территорий с ограниченным доступом к интернету. По словам замминистра, онлайн-голосования делают процедуру прозрачной и исключают подделку протоколов.

Егоров добавил, что Минстрой начал работу по внесению изменений в законодательство для четкого разграничения текущего и капительного ремонта. "У нас собственники и сами управляющие компании путаются в этих понятиях", - сказал он. Кроме того, изменения коснутся "донастройки системы" капитального ремонта, повышения финансовой устойчивости данных институтов, отметил замглавы Минстроя.

Закон об онлайн-собраниях собственников жилья в многоквартирных домах был принят в 2020 году. Собрания можно проводить на платформах государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) или региональных информационных систем.