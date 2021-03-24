Комитет Госдумы одобрил электронные торги при продаже ипотечных квартир должников

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, согласно которому предлагается перейти на проведение электронных торгов при продаже заложенных по ипотеке квартир должников. Документ был инициирован правительством РФ.

Госдума рассмотрит проект закона в первом чтении на пленарном заседании 7 апреля.

Речь в проекте документа идет о заложенном имуществе по ипотеке и арестованном имуществе должников в порядке исполнительного производства. Законопроект предусматривает, во-первых, применение электронной формы торгов, во-вторых, - реализацию имущества на единых электронных площадках, отобранных правительством РФ, где в настоящее время путем проведения электронных аукционов реализуется конфискованное и иное обращенное в собственность государства имущество.

Сейчас такое имущество реализуется через традиционные формы торгов - аукцион и публичные торги.

Законопроект подготовлен в рамках поручения президента о создании единой системы управления арестованным, конфискованным и другим изъятым имуществом.

"Положения законопроекта, направленные на установление электронной формы торгов, позволят не только повысить уровень прозрачности и конкурентности, но также, в условиях признания торгов состоявшимися, будут в полной мере обеспечивать интересы сторон исполнительного производства", - указывают в правительстве.