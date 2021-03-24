Исследование: ставки аренды жилья за год упали в большинстве районов Москвы

МОСКВА, 24 марта /ТАСС/. Ставки аренды жилья за год снизились в большинстве районов Москвы из-за отъезда арендаторов в пандемию коронавируса и ажиотажа на рынке продажи жилья. Такие данные содержатся в исследовании федерального портала "Мир квартир", которое есть в распоряжении ТАСС.

"С марта 2020 года по март текущего из 142 проанализированных районов в 135 ставки аренды снизились, в семи выросли. Жилье в среднем по городу подешевело на 10,6%", - говорится в материалах. В них уточняется, что средняя квартира по Москве сдается сегодня за 46 тыс. рублей в месяц - это уровень цен 2019 года.

Больше всего за год арендные ставки упали в районах Арбат (-19,8%), Мещанский (-18,9%), Хамовники (-18,7%), Тверской (-18%), Якиманка (-17,6%), Нагорный (-17,4%), Замоскворечье (-16,8%), Дорогомилово (-16,5%), Красносельский (-16,4%) и Басманный (-15,9%). Это стало следствием отъезда арендаторов из центра на окраины и за город после того, когда весной 2020 года вступили в силу ограничения на работу в офисах, прокомментировал генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко. "В связи с этим сильно подешевели центральные, самые дорогие районы столицы: арендодатели опустевших квартир либо снизили ценники, либо сняли свои объекты с экспозиции, поскольку были не готовы сдавать их дешево. Что касается Нагорного района, то он потерял в цене из-за закрытия станции метро "Варшавская", - приводятся слова эксперта в исследовании.

Понижению ставок аренды в Москве также способствовал бум на покупку жилья, начавшийся с прошлой весны, говорится в материалах. По словам Луценко, многие отказались снимать квартиры, поскольку купили собственные. "Это уменьшило спрос, а предложение, напротив, заметно подскочило за счет квартир, приобретенных в инвестиционных целях на волне ажиотажа и выставленных для сдачи в аренду", - сказал эксперт.

Отмечается, что среди семи районов, где аренда подешевела - Рязанский (+4%), Хорошево-Мневники (+3,3%), Нижегородский (+2,2%), Первомайское (+2%), Лефортово (+1,2%), Филимонковское (+1,1%) и Зеленоград (принятый в исследовании за единую территориальную единицу; +0,6%). Еще в трех районах аренда жилья подешевела в пределах 1% - Очаково-Матвеевское, Восточный, Щербинка. Жилье в Хорошево-Мневниках подорожало в преддверии открытия станции метро, стоимость аренды в Рязанском и Нижегородском районах выросла год назад также из-за открытия трех станций, пояснил гендиректор портала.