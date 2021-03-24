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Банк ДОМ.РФ увеличил портфель проектного финансирования за год втрое

По словам председателя правления Банка ДОМ.РФ Артема Федорко, данная динамика говорит о состоятельности бизнес-модели, ориентированной на выполнение стратегических задач в развитии страны

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Портфель проектного финансирования уполномоченной кредитной организации в сфере жилищного строительства Банка ДОМ.РФ превысил 1 трлн рублей, увеличившись с начала года втрое - на 710,4 млрд рублей, сообщила в среду пресс-служба банка по итогам публикации консолидированной финансовой отчетности по МСФО.

"По итогам 2020 года наш банк занял одну из лидирующих позиций по кредитованию застройщиков, объем кредитных линий уже превышает 1 трлн рублей. Ипотечный портфель по итогам года составил около 175 млрд рублей, увеличившись на 50% по сравнению с прошлым годом", - приводятся в сообщении слова председателя правления Банка ДОМ.РФ Артема Федорко.

Он добавил, что банк показывает динамику роста по всем основным финансовым показателям, что свидетельствует о "состоятельности бизнес-модели, ориентированной на выполнение стратегических задач в развитии страны".

Согласно отчетности, чистые процентные доходы банка за 2020 год увеличились по отношению к 2019 году вдвое - до 16,2 млрд рублей. При этом чистая прибыль составила 3,4 млрд рублей - это на 4,2 млрд рублей меньше, чем годом ранее. Достаточность собственных средств по состоянию на конец 2020 года составила 17,1% против 24,9% по состоянию на 31 декабря 2019 года.

Банк ДОМ.РФ - ипотечно-строительный банк, который входит в группу института развития ДОМ.РФ и является уполномоченным банком в сфере жилищного строительства.

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