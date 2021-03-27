Все больше россиян на фоне пандемии не планируют досрочно погашать ипотеку

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Доля россиян, которые не планируют погашать ипотечный кредит досрочно, выросла с начала пандемии до 8%. Годом ранее этот показатель составлял 5%, показал опрос Райффайзенбанка (результаты имеются в распоряжении ТАСС).

Большинство респондентов, заявивших об отсутствии планов гасить ипотеку досрочно, объяснили это тем, что не имеют такой финансовой возможности.

При этом больше половины россиян, которые в ближайший год планируют приобретать недвижимость, собираются частично досрочно погасить ипотеку, показал опрос. Для 54% из них в таком случае важнее уменьшение срока действия договора, чем суммы ежемесячного платежа. Полностью закрыть жилищный кредит раньше срока рассчитывает 41% респондентов.

Как уточнил в беседе с ТАСС руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антон Красильников, в банке в среднем ипотечный кредит берут на 15 лет, однако выплачивают его за семь лет.

В онлайн-опросе приняли участие более тысячи жителей десяти городов-миллионников, которые планируют приобрести недвижимость в ближайший год. Это мужчины и женщины (48% и 52% соответственно), большинство из которых старше 26 лет и зарабатывают в месяц от 30 до 60 тыс. рублей (54%).