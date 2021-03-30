Комплекс апартаментов на месте киноцентра "Соловей" достроят во второй половине 2023 года

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Комплекс апартаментов с четырьмя башнями на месте снесенного киноцентра "Соловей" на Красной Пресне планируется ввести в эксплуатацию в третьем квартале 2023 года. Об этом сообщили консультанты и официальные партнеры по реализации проекта консалтинговая компания Knight Frank, агентство недвижимости Tweed и компания Urban Property.

"Строительство комплекса апартаментов SkyView уже началось, ввод в эксплуатацию запланирован на третий квартал 2023 года", - говорится в совместном пресс-релизе.

Уточняется, что проект состоит из четырех башен, в которых предусмотрено 304 апартамента площадью от 43 до 423 кв. м, включая восемь пентхаусов с эксплуатируемой кровлей. Генподрядчик проекта - компания Antteq (входит в состав турецкого холдинга "Ант Япы"), технический заказчик - Severin Development. Архитектурную концепцию разработало бюро "Цимайло, Ляшенко и партнеры". Строительство комплекса финансируется Сбербанком.

В середине осени прошлого года главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов отмечал, что приход в проект бюро "Цимайло, Ляшенко и партнеры" обеспечил ему качественную архитектуру и выражал надежду, что изменение концепции застройки позволит избежать повторной критики.

Киноцентр "Соловей" был построен в 1989 году и являлся одним из крупнейших кинотеатров России, СНГ и Восточной Европы. Он проработал 30 лет. В октябре 2018 года собственник здания - АО "Киноцентр" (с марта 2020 года - АО "Специализированный застройщик "Киноцентр") - получил разрешение на строительство на месте киноцентра.