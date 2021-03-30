В Севастополе построят три многоэтажки для сотрудников полиции

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 марта. /ТАСС/. Строительство первого дома, где сотрудники полиции будут получать жилье на время службы, завершится в Севастополе в 2021 году, в будущем планируется построить еще два многоквартирных дома для них, сообщил начальник управления Министерства внутренних дел РФ по городу Севастополю Павел Гищенко во вторник на сессии городского заксобрания.

"Нам выделили средства на три дома. Сейчас один осилим, потом перейдем к другому. Мы планируем до конца года дом на 100 квартир закончить. Это жилье будет предоставляться не навсегда - только на время службы", - сказал Гищенко.

Он уточнил, что строительство начато в прошлом году. Но, несмотря на проблемы с подрядчиком, сейчас здание уже возведено до девятого этажа.

Начальник управления отметил, что остаются проблемы с жильем, которые сохраняются еще с украинского периода - есть пример, когда семья полицейского живет в помещении территориального отдела.

Ранее член Совета Федерации от Севастополя Сергей Колбин, ранее работавший в правоохранительных органах, отмечал, что обеспечение жильем является одной из важнейших задач - это позволит снизить текучку и привлечь новых сотрудников в севастопольскую полицию.