Механизм инфраструктурных облигаций планируют запустить в девяти регионах

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Механизм инфраструктурных облигаций, который направлен на развитие жилищного и транспортного строительства, планируется запустить в девяти регионах Российской Федерации. Об этом в среду сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

"Отобраны первые пять пилотных проектов и прорабатываются еще с рядом регионов дополнительные проекты [для реализации механизма инфраструктурных облигаций]. И того у нас девять регионов в работе, где мы можем построить порядка 8 млн к. м жилья, сделать комплексную застройку с созданием рабочих мест", - сказал Хуснуллин.

Как сообщал во вторник журналистам генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко, компания планирует начать финансировать проекты с использованием механизма инфраструктурных облигаций в апреле 2021 года.

Ранее правительство РФ утвердило правила финансирования строительства объектов с помощью механизма инфраструктурных облигаций. Программа должна обеспечить доступное финансирование строительства объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры для строительства жилья. Денежные средства будут выдаваться на срок до 15 лет под льготную ставку, которая будет обеспечиваться субсидией из федерального бюджета. Кабмин выделил 638 млн рублей на субсидирование купонного дохода по инфраструктурным облигациям.

ДОМ.РФ выступает поручителем по облигациям, займы строительным компаниям выдаются под гарантию субъекта РФ. Для этих целей ДОМ.РФ создал специализированное общество проектного финансирования, которое в ближайшее время приступит к размещению ценных бумаг.