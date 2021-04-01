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Средний размер ипотеки достиг рекорда в феврале

Этот показатель составил 3,1 млн рублей, сообщили в бюро кредитных историй "Эквифакс"

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Средний размер выданного российскими банками ипотечного кредита в феврале достиг 3,1 млн рублей, что является максимальным значением за всю историю наблюдений бюро кредитных историй "Эквифакс". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе бюро.

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Относительно февраля прошлого года средний чек ипотеки вырос на 12%, по сравнению с январем рост составил 2,8%.

Что касается выдач ипотечных кредитов, в феврале их объем вырос на 45% относительно января и составил 178 млрд рублей. Количество выданных кредитов на покупку жилья также выросло на 41,4%, до 57,3 тыс. ссуд.

Ранее в рейтинговом агентстве Moody’s прогнозировали, что рост ипотечных кредитов в 2021 году продолжится, но темп роста будет медленнее, чем в 2020 году. В агентстве объяснили, что заемщики, которые могли взять ипотеку, уже это сделали, и банки не будут наращивать риски, кредитуя менее надежных клиентов. Доля ипотечных кредитов сейчас составляет порядка 9-10% от ВВП РФ, что значительно меньше, чем в США и Европе, и дает ипотечному рынку пространство для роста.

Доля просроченных более чем на 90 дней кредитов в ипотечном портфеле практически не изменилась с начала года. "Уровень риска ипотечного портфеля сохраняется на стабильно низком уровне: уровень просроченных более 90 дней кредитов в целом по ипотечным кредитам на конец февраля составляет 1,43%", - отмечают в бюро.

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