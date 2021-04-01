Фонд дольщиков выплатит компенсации 701 обманутому дольщику в шести регионах России

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства принял решение выплатить компенсации 701 дольщику в шести регионах России, а также достроить один дом в Московской области. Об этом сообщил в четверг вице-премьер Марат Хуснуллин, который возглавляет набсовет Фонда.

"Наблюдательный совет Фонда провел очередное заседание, в рамках которого были приняты решения о восстановлении прав 715 дольщиков по 10 домам 7 застройщиков в 7 субъектах Российской Федерации: в Московской и Саратовской областях, в Краснодарском и Красноярском крае, в Республиках Бурятия, Удмуртия, Саха (Якутия)", - приводит пресс-служба слова Хуснуллина.

Планируется достроить дом застройщика ООО "Эстейт Инвестсментс" в Московской области, квартиры в котором получат 14 обманутых дольщиков. На эти цели выделят 43 млн рублей. Кроме того, более 1,5 млрд рублей направят на выплату компенсаций 701 дольщику из шести регионов. Речь идет о доме застройщика ООО "Группа Компаний "Шэнэсэн" в Республике Бурятия, доме застройщика ООО "Сочи-Абсолют" в Краснодарском крае, доме застройщика ЖСК "Автономная" в Республике Удмуртия, двух домах застройщика ООО "Симиир" в Республике Саха (Якутия), доме застройщика ООО "Имхотеп" в Красноярском крае и трех домах застройщика ЖСК "Пять звезд" в Саратовской области.

"Размер [возмещения] рассчитывается индивидуально на основании отчета независимого оценщика о стоимости квадратного метра равнозначных жилых помещений на первичном рынке на момент выплаты компенсации", - добавил генеральный директор Фонда дольщиков Константин Тимофеев.

На данный момент, по данным Единого реестра проблемных объектов, в России насчитывается 2,9 тыс. долгостроев на более 17,5 млн кв. м в 73 регионах.