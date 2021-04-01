В Москве увеличат число рабочих для достройки проблемных домов

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Число рабочих на строительных площадках достраиваемых проблемных объектов в Москве будет увеличено из-за ослабления ограничительных мер на фоне улучшения эпидемиологической ситуации и вакцинации в Москве. Об этом сообщила пресс-служба депутата Госдумы, председателя экспертного совета по строительству, промышленности строительных материалов и проблемам долевого строительства при комитете по транспорту и строительству Владимира Ресина.

"После ослабления эпидемиологической ситуации и начала вакцинации на достраиваемых домах увеличилось количество рабочих, что позволит ускорить процесс достройки. Так, на площадках ЖК "Царицыно (ЮАО) и ЖК "Марушкино будет обеспечена необходимая мобилизация рабочей силы", - говорится в сообщении.

По словам Ресина, на начало апреля в дорожную карту правительства Москвы входят 32 долгостроя, 12 из которых находятся в Троицком и Новомосковском административных округах. Московский фонд защиты прав дольщиков достраивает семь проблемных объектов, среди которых ЖК "Академ Палас", ЖК "Легенда", ЖК "Воскресенское", ЖК "Троицк Е-39", ЖК "Остров Эрин", ЖК "Малыгина,12" и дом в пос. Кокошкино.

Кроме того, депутат отметил, что завершается строительство жилого комплекса улице Кастанаевской в Западном административном округе. Так, на четверть завершены отделочные работы, сегодня рабочие укладывают плитку в метрах общего пользования, занимаются штукатурной и покраской стен и т.д. К 23-этажному доме подвели коммуникации, установили лифты, радиаторы, оконные блоки и др. Кроме того, застройщик Capital Group должен завершить строительно-монтажные работы в корпусах 5, 6, 7 и 9 ЖК "Марьино Град" к концу апреля.