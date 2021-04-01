Краснодарский край за два года направит 1,6 млрд рублей на расселение аварийного жилья

КРАСНОДАР, 1 апреля. /ТАСС/. Власти Краснодарского края направят 1,6 млрд рублей на переселение граждан из аварийного жилфонда в 2021-2022 годах, из них порядка 1 млрд рублей выделит Фонда содействия реформированию ЖКХ (Фонд ЖКХ). Соответствующее соглашение с Фондом ЖКХ было подписано в четверг.

Подписи под соглашением поставили глава Фонда Константин Цицин и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Край идет в показателях, которые сегодня необходимы. Есть задача ускорить процесс, соответственно, мы вместе с вами находим возможности, которые позволяют это сделать", - сказал Цицин.

По словам Кондратьева, до 2023 года необходимо переселить порядка 4,8 тыс. человек. В 2020 году на эти цели выделяли 539 млн рублей, в этом году предусмотрены 1,6 млрд рублей.

Также необходимо расселить 70 домов, которые признали аварийными после 1 января 2017 года. Речь идет о порядка 1,5 тыс. человек. Ранее глава региона говорил о том, что на эти цели может потребоваться 2 млрд рублей.