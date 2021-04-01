Архангельская область получила 156 млн рублей на расселение домов, сошедших со свай

АРХАНГЕЛЬСК, 1 апреля. /ТАСС/. Архангельская область получила от правительства РФ 156 млн рублей на расселение деревянных домов, сошедших со свай. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы администрации региона.

"Поморье получило от правительства РФ 156 млн рублей на расселение жителей домов, сошедших со свай. Решение о выделении дополнительных средств на расселение аварийного жилья в Архангельской области принято по поручению президента России Владимира Путина. На эти средства предполагается расселить 16 многоквартирных домов в Архангельске общей площадью 3 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

Из областного бюджета предусмотрено софинансирование в размере 20 млн рублей. Средства пойдут на приобретение жилья в новостройках. Квартиры получат около ста человек.

В Архангельской области существует проблема схода ветхих деревянных домов со свай. В настоящее время в Архангельске выявлено 129 таких зданий, требующих срочного расселения. Не все из них официально признаны аварийными.