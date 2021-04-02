Число комнат в продаже в городах-миллионниках выросло на треть

"На текущий момент на рынке комнат городов-миллионников представлено 17,2 тыс. лотов, что на 27% больше, чем год назад. В условиях экономической нестабильности россияне продолжают обращать внимание на комнаты как на более доступные варианты жилья. Увеличение предложения характерно для всех городов, кроме Москвы и Санкт-Петербурга - в них количество лотов, напротив, сократилось: в Санкт-Петербурге - на треть, в Москве - на 17%", - отметил Попов.

По данным ЦИАН, по городам-миллионникам средняя стоимость комнат выросла за год на 11%. При этом наиболее заметный рост цен отмечен в Казани (на 23% - до 1,1 млн рублей в среднем за комнату), Санкт-Петербурге (на 19,8% - до 1,8 млн рублей в среднем), в Москве (на 19,6% - до 4 млн рублей) и Новосибирске (на 12% - до 905 тыс. рублей). В то же время незначительное снижение средней стоимости комнат отмечено в Волгограде (на 0,6% - до 582 тыс. рублей) и Перми (на 1,4% - до 736 тыс. рублей). Чаще всего на продажу выставляются комнаты в трехкомнатных квартирах (треть всего предложения) и четырехкомнатных (22%). Средняя площадь комнаты в экспозиции достигает 15 кв. м, как и годом ранее, добавил Попов.