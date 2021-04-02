В Чите построят первый "дальневосточный квартал"

ЧИТА, 2 апреля. /ТАСС/. Министерство России по развитию Дальнего Востока и Арктики поможет властям Забайкальского края возвести в Чите первый для Дальневосточного федерального округа (ДФО) квартал, спроектированный по программе комплексной застройки - так называемый "дальневосточный квартал". Об этом на форуме "ProДФО" в пятницу заявил глава министерства Алексей Чекунков.

"Забайкальский край предложил проект комплексной застройки для реализации в рамках разработанной Минвостокразвития России концепции "Дальневосточный квартал". Мы уже сформировали рабочую группу. Будем стараться, чтобы один из первых "дальневосточных кварталов" появился именно в Чите", - сказал Чекунков.

Как уточнил министр в беседе с ТАСС, правительство Забайкалья представило предварительный проект квартала на 140 тыс. кв. м жилья: "Уже достраивается школа. На сегодня мы только начинаем прорабатывать эту программу, но очевидно, что это самый готовый проект из тех, которые мы видели. Здесь должна быть здоровая конкуренция между регионами".

Чекунков подчеркнул, что министерство рассчитывает уже в 2021 году получить проект "дальневосточного квартала", найти крупного застройщика и приступить к строительству. Программу планируется развернуть по всему Дальнему Востоку, что позволит выполнить поручение президента РФ Владимира Путина и к 2024 году возвести 3,3 млн кв. м жилья.

По словам губернатора Забайкалья Александра Осипова, разработанный в регионе проект предполагает создание полноценной социальной инфраструктуры, включающей и возможность различных видов отдыха.

"ProДФО" - это серия онлайн-форумов, где на одной площадке власть, население, эксперты и СМИ обсуждают проблемы регионов ДФО и вместе ищут пути их решения. Принимающей стороной 1-2 апреля выступает Забайкальский край. Организаторы - аппарат полномочного представителя президента РФ в ДФО, Минвостокразвития РФ, некоммерческая организация "Фонд развития социальных инициатив" и корпорация "Синергия".