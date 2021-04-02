В России переселение из аварийных домов могут начать по программе комплексного развития

МАЙКОП, 2 апреля. /ТАСС/. Переселение из аварийного жилья в регионах РФ, где досрочно выполнили программу, могут вести по программе комплексного развития территорий (КРТ), которую намерены запустить к началу 2022 года. Об этом заявил глава Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин в ходе совещания в Республике Адыгея в пятницу.

Как сообщил на совещании глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов, в регионе завершат программу расселения граждан из аварийного жилья, рассчитанную до 2025 года, досрочно - до конца 2021 года. В январе вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал, что уже 75 регионов страны готовы применять новый закон о комплексном развитии территорий.

"Поскольку программа [по переселению из аварийного жилья] в этом году закончится, надо подумать, как мы будем расселять граждан из аварийного жилья начиная с 2022 года. Переселять можно будет в рамках [программы] комплексного развития территорий, туда включают практически все городское хозяйство. Давайте не ждать конца года для того, чтобы в период до января [2022 года] выйти на то, чтобы эта программа заработала", - сказал Цицин.

В декабре 2020 года депутаты Государственной думы приняли закон о комплексном развитии территорий. Документом предусматривается реализация программ развития городских территорий, которые позволяют комплексно обновить городскую застройку, привлечь внебюджетные источники. Регионы получают право в рамках КРТ сносить не только аварийное и подлежащее сносу жилье, но и неаварийные панельные дома, а также многоквартирные дома, у которых износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) превышает региональные нормативы или капитальный ремонт которых слишком дорог. Под КРТ могут попасть и частные жилые дома, но только с согласия собственников.