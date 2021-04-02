Объем средств на покупку жилья для сельских жителей Вологодской области увеличат на 24%

ВОЛОГДА, 2 апреля. /ТАСС/. Более 117 млн рублей направят на улучшение жилищных условий сельчан в Вологодской области в 2021 году, что больше показателей прошлого года на 24%. В этом году выплаты получит 51 семья в 16 сельских районах области по федеральной программе "Комплексное развитие сельских территорий". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства области.

"В 2021 году в Вологодской области продолжится реализация мероприятий федеральной государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий". Так, 51 семья из 17 муниципалитетов получит социальные выплаты на улучшение жилищных условий. На это будет выделено 83 млн рублей из бюджетов всех уровней и еще 34,5 млн рублей - из внебюджетных источников, включая средства самих застройщиков", - сказал собеседник агентства.

Также будет реализовано 16 проектов по благоустройству сельских территорий и два - по комплексному развитию, на это выделят 5,4 млн рублей, из которых 4,7 млн - бюджетные средства, а два комплексных проекта благоустройства потребуют почти 89 млн рублей, из которых 87,6 млн - из федерального бюджета. Так, в селе Шуйском Междуреченского района запланирован капитальный ремонт спортивной площадки и Центра культурного развития, также будут построены распределительные сети газопровода. В селе Горицы Кирилловского района отремонтируют школу, ФАП и библиотеку, построят комплексную спортивную площадку. "Один из важных проектов - строительство дороги между поселками Ючка и Сосновица в Вожегодском районе, которая ведет ко всем значимым социальным объектам - к почте, школе, ФАПу, Дому культуры и другим учреждениям", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили ТАСС в областном правительстве, в 2020 году 59 сельских семей из 16 районов получили господдержку на строительство и покупку жилья в объеме 88,2 млн рублей из федерального, областного и местного бюджетов, еще 6,4 млн рублей сельчане вложили сами. Кроме того, на выделенные 13 млн рублей реализовано 29 проектов по благоустройству сельских территорий, благодаря которым в глубинке созданы зоны отдыха, спортивные и детские игровые площадки, площадки накопления отходов. В Устюженском, Нюксенском и Никольском районах реализованы комплексные проекты: построен газопровод, отремонтированы школа, детский сад, два дома культуры, реконструированы системы водоотведения и водоснабжения. Всего по этой программе в прошлом году было выделено 334,3 млн рублей.

"Комплексный подход в развитии сельских территорий помогает создать комфортные условия для жителей сразу по нескольким сферам. Интерес к программе со стороны муниципальных образований с каждым годом повышается. Мы ожидаем хороший результат и по заявочной кампании на 2022 год, которую сейчас проводит Минсельхоз России", - сказал первый заместитель губернатора, председатель правительства области Антон Кольцов.

О госпрограмме

Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий" реализуется в России с января 2020 года, рассчитана до конца 2024 года. Предусмотрена реализация таких мероприятий, как улучшение жилищных условий граждан, обустройство сельских территорий объектами инженерной инфраструктуры, благоустройство, формирование современного облика сельских территорий, обустройство автомобильных дорог, предоставление льготных кредитов гражданам. Как сообщалось 1 апреля, в связи с высокой востребованностью госпрограммы Минсельхоз России работает над ее продлением до 2030 года.