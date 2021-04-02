В Кемеровской области свыше 740 детей-сирот получат жилье в 2021 году

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Кемеровской области выделили 1 млрд рублей из резервного фонда правительства РФ на закупку 746 жилых помещений для детей-сирот. Соответствующий документ был опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

"Выделить в 2021 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 1 млрд рублей в целях софинансирования в полном объеме расходных обязательств Кемеровской области - Кузбасса на предоставление жилых помещений детям-сиротам", - говорится в документе.

Уточняется, что в 2021 году детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, будет предоставлено не менее 746 жилых помещений. Для этого будут заключаться договора найма специализированных жилых помещений.