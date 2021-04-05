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Путин поручил представить варианты повышения предложения на первичном рынке жилья в ДФО

Речь, в частности, идет о программе "Стимул"

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину представить варианты для увеличения предложения на первичном рынке жилья в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).

"Представить предложения по повышению предложения на первичном рынке жилья в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, в том числе в рамках программы "Стимул" национального проекта "Жилье и городская среда", - сказано в списке поручений по итогам совещания с членами правительства, опубликованном в понедельник на сайте Кремля.

Ранее Минстрой сообщал, что в текущем году по программе стимулирования жилищного строительства "Стимул" построят более 65 объектов в 53 субъектах РФ.

Программа "Стимул" в 2019 году вошла в нацпроект "Жилье и городская среда", она направлена на стимулирование жилищного строительства и затрагивает социальную, дорожную и коммунальную инфраструктуру. В 2020 году по программе строилось 222 объекта инфраструктуры. Всего до 2024 года на эти цели планируется направить 87,9 млрд рублей.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияДальний Восток
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