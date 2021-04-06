В Госдуме предложили снизить первоначальный взнос по семейной ипотеке до 10%

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Программа семейной ипотеки в условиях роста цен на жилье стала менее доступной, считает руководитель рабочей группы президиума генсовета "Единой России" по защите прав участников долевого строительства, депутат Госдумы Александр Якубовский. В связи с этим он предложил снизить первоначальный взнос по программе с 15% до 10%, а максимальную сумму кредита в регионах увеличить до 8 млн рублей.

На круглом столе "Единой России" по поддержке многодетных семей во вторник Якубовский отметил высокие темпы роста цен на жилье в 2020 году и в настоящее время. По его словам, в Новой Москве новостройки подорожали на треть, в среднем в регионах жилье на первичном рынке подорожало более чем на 10%, а на вторичном - на 16%.

"При этом, по оценке Росстата, реальные доходы граждан за 2020 год сократились на 3,5%. То есть по сути, жилье для многодетных стало недоступней. В связи с этим, полагаю целесообразным снизить первоначальный взнос по семейной ипотеке с 15% до 10%, что позволит большему количеству семей улучшить свои жилищные условия", - сказал Якубовский на круглом столе. Также, по мнению депутата, необходимо увеличивать максимальную сумму кредита для регионов - с сегодняшних 6 млн до 8 млн рублей.

Кроме того, Якубовский предложил распространить действие программы на вторичный рынок, если речь идет о сельских поселениях и небольших городах с населением до 50 тысяч человек. При этом будет необходимо предоставить банку подтверждающие документы, что объект недвижимости в удовлетворительном состоянии и имеет все необходимые коммуникации. "Это позволит эффективно воспользоваться данной льготной программой всем многодетным семьям, в независимости от того, строится ли новое жилье в их родных небольших населенных пунктах", - добавил депутат.

Вместе с этим он предложил обратиться к Центробанку, чтобы регулятор рекомендовал банкам, микрофинансовым организациям и кредитным потребительским кооперативам до 2022 года не отбирать ипотечные квартиры, если это единственное жилье многодетной семьи. Это необходимо в качестве меры поддержки после пандемии коронавируса, пояснил Якубовский.

Программа ипотеки по льготной ставке не более 6% для семей с двумя и более детьми, рожденными в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, была запущена в начале 2018 года по поручению президента Владимира Путина. По условиям программы государство берет на себя обязательство по выплате банку разницы по ставке между 6% и фактической ставкой банка на льготный период. По данным Минфина, за время действия программы выдано 129,4 тыс. кредитов на сумму 344,3 млрд рублей. Субсидий из федерального бюджета на данный момент предоставлено на сумму 6,7 млрд рублей.