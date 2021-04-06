Спрос на сельскую ипотеку превысил лимиты в ряде банков

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Предусмотренные на 2021 год лимиты в рамках госпрограммы сельской ипотеки в ряде банков исчерпаны из-за высокого спроса на такие кредиты. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе Минсельхоза России.

"На 2021 год в федеральном бюджете на сельскую ипотеку с учетом дополнительно выделенных 1,2 млрд рублей из резервного фонда правительства РФ предусмотрено 5,3 млрд рублей. С учетом крайне высокого спроса на сельскую ипотеку лимит в ряде банков был исчерпан", - рассказали в министерстве.

Предусмотренный на 2021 год объем финансирования также обеспечивает обслуживание кредитов, выданных в 2020 году (87,3 млрд рублей), пояснили в министерстве. Там напомнили, что на фоне увеличения ключевой ставки Банка России также увеличился объем финансирования для обслуживания. "Минсельхоз России на постоянной основе ведет работу по увеличению финансирования госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", в том числе - программы сельской ипотеки", - подчеркнули в пресс-службе.

С момента начала реализации программы в 2020 году спрос на нее постоянно увеличивался, в банки подано 307,4 тыс. заявок на сумму 652 млрд рублей, из которых было выдано уже 68,7 тыс. кредитов по всей стране на сумму 130,5 млрд рублей, рассказали в министерстве. По данным ведомства, программа позволила построить и приобрести в общей сложности более 3 млн кв. м жилья. Минсельхоз на постоянной основе ведет работу по увеличению количества уполномоченных банков (2020 год - 9 банков, в 2021 году - 11 банков), добавили в пресс-службе. Сейчас в госпрограмме участвуют Сбербанк, Россельхозбанк, банк "Центр-инвест", АО "Дальневосточный банк", РНКБ, Альфа-Банк и др.

О программе

Программа "Сельская ипотека" является одним из механизмов госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", разработанной Минсельхозом России и направленной на повышение качества жизни на селе. Программа действует с 2020 года. Льготная ипотека выдается по ставке от 0,1 до 3% годовых на приобретение или строительство жилья в сельской местности. Получить по программе можно до 3 млн рублей во всех регионах, а в Ленинградской области, Ямало-Ненецком автономном округе и в Дальневосточном федеральном округе максимальная сумма составляет 5 млн рублей.