В Кировской области достроят еще пять проблемных домов

КИРОВ, 6 апреля. /ТАСС/. Власти Кировской области планируют достроить еще пять проблемных домов с привлечением нового застройщика, которому предоставят земельный участок без проведения торгов, рассказала ТАСС и. о. министра строительства Ирина Кислухина в ходе выездного завещания по решению проблем участников долевого строительства, которое прошло в недавно достроенном доме № 21 в 1-м Гороховском переулке в Кирове.

Завершение строительства дома стало возможным благодаря применению предложенного ранее главой региона механизма, когда новый застройщик, который достраивает проблемный объект, получает земельный участок в аренду без проведения торгов. Ранее по такой схеме достроили дом на ул. Ленина, 145.

"Еще три объекта мы должны [достроить] посредством областного механизма с предоставлением земельного участка. Это объекты по адресу Горбуновой, д.31, Орджоникидзе, д. 26 и Гороховской, д 81, причем по последнему адресу - три секции, то есть всего пять домов. Мы сейчас активно занимаемся поиском земельных участков и работаем с застройщиками, в этом году планируем объявить конкурсы", - сказала министр.

По данным министерства, по трем указанным объектам в реестре обманутых дольщиков числится 378 граждан, чьи права нарушены. Все организации, которые ранее вели строительство - банкроты.

По данным правительства области, в 2021 году планируется достроить 5 проблемных объектов, благодаря чему квартиры получат 517 участников долевого строительства. Помимо дома 21 в переулке 1-й Гороховский власти рассчитывают сдать в эксплуатацию дома в Кирове на ул. Маклина, 60а, ул. Широтная, 1 (4,5,6 секции), пер. Березниковский, 34 (3,4 секции) и в Слободском на ул. Советская, 47а.

На сегодняшний день в Кировской области в едином реестре проблемных объектов 31 многоквартирный дом, нарушены права 1686 граждан. По каждому объекту выбран путь решения вопроса. В регионе применяются разные механизмы: продолжение строительства действующими застройщиками с помощью привлечения средств частных инвесторов; выделение земельного участка без проведения торгов застройщику, который возьмется завершить проблемные дома; использование механизмов Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства.