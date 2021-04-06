Магаданская область планирует первой внедрить поддержку малоокупаемого строительства

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Магаданская область готова выступить пилотным регионом, который будет поддерживать строительство низкомаржинальных проектов. Об этом сообщает пресс-служба вице-премьера РФ Марата Хуснуллина по итогам его рабочей встречи с главой региона Сергеем Носовым.

"Руководитель региона обратил внимание Марата Хуснуллина на готовность Магаданской области выступить пилотным регионом в вопросе поддержки строительства низкомаржинальных проектов. Заместитель председателя правительства подчеркнул, что законодательная база для работы этого инструмента создана и необходимо прорабатывать с Минстроем проекты, которые подходят под существующие критерии", - говорится в сообщении.

Также Хуснуллин поручил решить вопрос о выделении дополнительных средств на благоустройство территории рядом с парком "Маяк". По словам вице-премьера, Магаданской области необходимо ставить более амбициозные задачи в сфере строительства жилья и наращивать объемы его ввода.