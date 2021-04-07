В Москве жителям многоквартирных домов передали почти 2,5 тыс. нежилых помещений за 6 лет

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Власти Москвы за шесть лет передали в долевую собственность жителей многоквартирных домов почти 2,5 тыс. нежилых помещений общей площадью около 270 тыс. кв. м. Об этом сообщается в среду на официальном сайте мэра Москвы.

"За шесть лет город передал жителям столицы почти 2,5 тыс. нежилых помещений общей площадью около 270 тыс. кв. м. Возможность оформить в долевую собственность объекты общего имущества многоквартирных домов - подвалов, чердаков, лестничных площадок, технических комнат - собственники жилья получили в 2014 году. Для реализации этого права нужно обратиться в Росреестр", - говорится в сообщении.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, чьи слова приводятся в сообщении, что больше всего нежилых площадей было передано жителям многоквартирных домов в центре и на востоке Москвы. По его словам, москвичи, которые оформили права общей долевой собственности на такие помещения, могут использовать их по своему усмотрению. Например, оборудовать рабочее место консьержей или сделать хранилище велосипедов и колясок.

Отмечается, что в конце марта 2021 года в Москве жителям передали в собственность еще 150 нежилых помещений общей площадью 21 тыс. кв. м.

"Из 150 помещений, которые город передал жителям многоквартирных домов, больше всего расположено на востоке и на севере столицы - 41 и 35 объектов соответственно. В Южном административном округе - 16 помещений, в Центральном и Северо-Восточном - по 12. Есть среди них совсем небольшие - площадью 1,2-5,8 кв. м. Имеются и довольно крупные. Так, в доме на Старомарьинском шоссе на северо-востоке Москвы жителям в общую долевую собственность передали 2,5 тыс. квадратных метров нежилой недвижимости, а в доме на Варшавском шоссе в ЮАО - 811 кв. м", - уточнил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, чьи слова также приводятся в материале.