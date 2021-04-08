Хуснуллин заявил, что цены на жилье выросли на 12% в среднем по России

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Цены на жилье выросли на 12% в среднем по Российской Федерации. Об этом в четверг сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании президента России Владимира Путина с руководством правительства, на котором подводились итоги реализации посланий президента Федеральному собранию 2019 и 2020 годов.

"Мы проанализировали каждый регион. Где-то цена на недвижимость даже упала, где-то выросла. Суммарно по стране рост составил около 12%", - сказал он. Хуснуллин добавил, что на стоимость повлияла не только льготная ипотека, но и ряд факторов, включая пандемию.

Вице-премьер напомнил, что в двух регионах - Москве и Московской области - стройка останавливалась на два месяца.

"Были срывы в поставке материалов, рост стоимости материалов, недостаток трудовых ресурсов - это все сыграло, конечно, свою роль. <...> Сейчас мы подготовили меры, как не допускать дальнейшего роста [цен]", - отметил Хуснуллин.

Использование средств ФНБ

Кроме того, Хуснуллин сообщил, что предложения по использованию средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на инфраструктуру готовы и будут внесены на утверждение в ближайшее время.

"Мы работаем над увеличением средств, в том числе из ФНБ, на создание инфраструктуры. У нас подготовлены такие предложения - это и дороги, и инженерная инфраструктура. В ближайшее время мы их вам внесем на утверждение", - сказал он.

На прошлой неделе Хуснуллин на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства высказал предложение о том, чтобы часть средств ФНБ на возвратной основе могла бы быть направлена на расширение программы модернизации коммунальной инфраструктуры в регионах. По его словам, возвратность этих средств обеспечат за счет оптимизации затрат на содержание коммунальных сетей, снижение их аварийности и повышение энергоэффективности.

Сообщалось, что Минстрой разработал проект постановления российского правительства с правилами господдержки для модернизации объектов ЖКХ с износом более 60%. Средства из федерального бюджета планируется перечислять в регионы через оператора, определяемого правительством России. Субсидии намерены предоставлять на капитальные вложения в объекты коммунальной инфраструктуры, компенсацию процентной ставки по кредиту на модернизацию объектов, компенсации затрат концессионера на реконструкцию объектов. Также правилами предусмотрены льготы по налогу на имущество в отношении объектов, введенных в эксплуатацию после модернизации.