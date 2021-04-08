Хуснуллин заявил, что программа поддержки ИЖС начнет работать в России до конца года

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Программа поддержки индивидуального жилищного строительства (ИЖС) начнет работать в России до конца 2021 года. Об этом сообщил в четверг вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании президента России Владимира Путина с руководством правительства, на котором подводились итоги реализации посланий президента Федеральному собранию 2019 и 2020 годов.

"Стоит задача увеличить объемы и найти механизмы поддержки индивидуального жилищного строительства. Здесь мы пока не доработали полностью. Мы только частично отработали эти поручения. У нас уже есть опытный механизм запуска кредитования ИЖС от ДОМ.РФ. "Сбер" до конца года обещает выпустить такой ипотечный продукт. С Центробанком мы тесно сотрудничаем. Уверен, что до конца года такой продукт будет выпущен", - сказал Хуснуллин.

Ранее Минстрой России разработал проект программы развития индивидуального жилищного строительства, один из аспектов которой направлен на стимулирование ипотечного кредитования в этом сегменте. Основной проблемой в сфере ипотечного кредитования ИЖС является то, что банки не считают возможным использовать земельный участок под частным домом в качестве залога. При этом ипотечное кредитование, по мнению Минстроя, станет существенным стимулом развития частного домостроительства, что может способствовать выполнению задачи нацпроекта "Жилье и городская среда" по ежегодному объему ввода жилья на уровне 120 млн кв. м.

Как сообщал ранее министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин, без развития индивидуального жилищного строительства невозможно выполнить национальную задачу по введению 1 млрд кв. м жилья до 2030 года.