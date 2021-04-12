Эксперты: средняя цена новостроек Московского региона выросла на 23,9% с начала 2021 года

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья в Московском регионе выросла почти на четверть в первом квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 199,4 тыс. рублей. При этом в столице средние цены выросли на 22,6%, а в Подмосковье - на 26,6%, говорится в исследовании ЦИАН.

В то же время по сравнению с четвертым кварталом 2020 года стоимость квадратного метра в новостройках Московского региона выросла на 4,4%, включая повышение цен на 7,7% в Москве и на 5% в Московской области. По итогам первого квартала 2021 года средняя стоимость жилья на первичном рынке установилась на отметке 251,8 тыс. рублей для столицы и 121,3 тыс. - для Подмосковья.

По данным ЦИАН, в целом по Московскому региону 67% сделок с новостройками заключалось с использованием ипотеки в первом квартале 2021 года. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 8 п. п. Средний срок ипотечного кредитования по сделкам за первый квартал для Москвы в старых границах достиг 19 лет и 9 месяцев, для Новой Москвы - 19 лет и 3 месяцев, Подмосковья - 19 лет и 1 месяца.

Всего за первые три месяца 2020 года на рынке новостроек Московского региона заключено 40,4 тыс. сделок, что на 19,4% выше показателей прошлого года и на четверть ниже четвертого квартала. В частности, 23,3 тыс. сделок пришлось на Москву, а 17,1 тыс. - на Московскую область. В то же время объем предложения обновил минимум с 2015 года, в продаже находится менее 60 тыс. лотов в новостройках (включая квартиры и апартаменты). За последний год предложение на первичном рынке Московского региона сократилось почти на 30%.

Некоторые девелоперы держат в запасе дополнительные лоты, чтобы создать видимость дефицита предложения, считаю аналитики ЦИАН. Кроме того, на сокращение объема предложения повлиял и переход на механизм счетов эскроу, так как не все застройщики сразу приспособились к новым правилам финансирования строительства жилья. В целом с начала года девелоперы вывели в продажу 152 корпуса площадью 2,2 млн кв. м в Москве и области.

В своем исследовании ЦИАН учитывал зарегистрированные договоры долевого участия с квартирами и апартаментами в Москве и Подмосковье среди покупателей, заключивших не более пяти сделок с жильем внутри одного комплекса. Средние цены не включают стоимость жилья в проектах премиальных сегментов.