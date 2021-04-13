СП предложила ввести досудебное решение споров по приостановке регистрации недвижимости

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Счетная палата предложила правительству РФ ввести возможность досудебного решения споров, связанных с приостановкой регистрации прав на недвижимость. Такое предложение высказали в ведомстве по итогам проверки расходования бюджетных средств Росреестром в 2018-2019 годах и неполном 2020 году.

"На обращения граждан по принятым решениям о приостановлении в регистрации прав зачастую даются формальные ответы со ссылкой на необходимость судебного обжалования. В проверяемый период из всех вступивших в законную силу судебных решений в среднем в 28% случаев решения государственных регистраторов (по регистрации прав) признавались судами незаконными. В этой связи Счетная палата предлагает правительству установить возможность досудебного обжалования решений государственных регистраторов", - приводятся в сообщении слова аудитора Андрея Батуркина.

В Счетной палате отметили, что необходимо также актуализировать нормативно-правовую базу и стратегические документы в сфере учета и регистрации недвижимости. Кроме того, при улучшении качества сведений в Едином государственном реестре недвижимости Росреестр должен разработать новую систему показателей стратегических документов и изменить систему оценки.

По данным контрольного ведомства, Росреестр потратил на контракты по разработке и модернизации программного обеспечения ЕГРН 1,6 млрд рублей в 2014-2020 годах. Однако больше половины функциональных подсистем федеральной государственной информационной системы ЕГРН нужно модернизировать, считают в Счетной палате. В ведомстве напомнили о крупной аварии в августе-сентябре 2018 года, когда в течение двух недель не было возможности зарегистрировать недвижимость или получить выписку из ЕГРН.

Помимо этого, Росреестр не обеспечивал регулярность предоставления данных между реестром федерального имущества и ЕГРН, добавили в Счетной палате.

В свою очередь, руководитель Росреестра Олег Скуфинский отметил, что все замечания были учтены, ведомство работает над повышением качества работы Центров обработки данных (ЦОДов). За прошлый год в единую информационную систему перенесли 70% информации в ЕГРН. "Сейчас Росреестр проводит реинжиниринг бизнес-процессов, направленный на решение конкретных жизненных ситуаций наших потребителей", - добавил Скуфинский.

О единой информационной системе

ФГИС ЕГРН позволяет объединить Единый государственный реестр прав (ЕГРП) и государственный кадастр недвижимости (ГКН) в единый государственный информационный ресурс и обеспечить достоверность сведений ЕГРН. Единая информационная система упрощает оказание государственных услуг и сокращает их сроки. ФГИС ЕГРН позволяет создавать дополнительные сервисы. Так, Федеральная кадастровая палата запустила spv-сервис, в котором можно онлайн заказать выписку из ЕГРН об объекте недвижимости. В октябре все 85 субъектов страны перешли на работу в государственной информационной системе.