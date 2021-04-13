Госдума одобрила во II чтении расширение использования ипотечных льгот для многодетных

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, уточняющий цели ипотечного кредита по государственной программе софинансирования ипотеки для многодетных семей в размере 450 тыс. рублей, - эта программа может быть распространена и на кредиты на строительство или покупку недостроенного дома. Законопроект инициирован правительством РФ.

"Предлагается уточнить цели предоставления ипотечного кредита (займа), в отношении которого могут быть предоставлены меры государственной поддержки. <...> Предусматривается, что целью ипотечного кредита может быть строительство объекта индивидуального жилищного строительства и приобретение объекта незавершенного строительства", - говорится в пояснительной записке к документу.

С сентября 2019 года в России действует программа поддержки многодетных семей, по которой они могут получить выплату в размере 450 тыс. рублей на погашение ипотеки. Госпрограмма рассчитана на семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился третий и последующие дети.

Как сообщал ранее на заседании правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин, этой льготой уже воспользовались почти 50 тыс. российских семей.

Согласно законопроекту, многодетные родители смогут использовать эти средства не только на покупку или постройку индивидуального жилья, но и на приобретение строящегося объекта по договору об участии в долевом строительстве, а также для ремонта или паевого взноса члена жилищно-строительного кооператива. Кроме того, в соответствии с пояснительной запиской, получить господдержку можно будет также по кредитам, целью которых является приобретение жилого помещения с ремонтом или неотделимыми улучшениями.

Кто будет кредитовать с господдержкой

Законопроект определяет перечень возможных кредиторов по кредитным договорам (договорам займам), на полное или частичное погашение которых направляются средства в рамках мер господдержки: это кредитная организация, единый институт развития в жилищной сфере, а также организация, включенная единым институтом развития в жилищной сфере в перечень уполномоченных организаций, предоставляющих ипотечные займы, ипотечный агент, а также учреждение, созданное по решению правительства для обеспечения накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих.

Меры государственной поддержки будут действовать также в отношении ипотечных жилищных кредитов (займов), которые предоставлены на приобретение или строительство включенных в программу объектов недвижимости, включая оплату неотделимых улучшений и (или) оплату ремонта этих объектов, и (или) уплату страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключение которых предусмотрено кредитными договорами.

Уточняется, что информационное взаимодействие органа регистрации прав и депозитария, где хранится электронная закладная или обездвиженная документарная закладная, осуществляется с использованием определенных правительством информационных систем предоставления госуслуг в электронной форме.

В случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования. Предусматриваются переходные положения.

"Законопроект направлен на поддержку семей, в которых воспитываются трое и более детей, - сказал журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин. - Он расширяет возможности использования 450 тыс. рублей, которые многодетные семьи получают от государства на погашение ипотечного кредита (если с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился третий и последующие дети). Семьи смогут направить эти средства на погашение ипотеки под строительство, покупку недостроенного дома или на оплату паевого взноса члена жилищно-строительного кооператива - это важное решение, учитывая, что недостроенный дом стоит значительно дешевле, чем готовый "под ключ". Многодетные семьи получают сегодня от государства более 1 млн рублей, которые они могут направить на решение жилищного вопроса (это материнский капитал, который в 2021 году составляет 639 тыс. 431 руб., и 450 тыс. руб. на погашение ипотеки при рождении третьего ребенка). Законопроект делает жилье для многодетных более доступным".