Сведения о 28 тыс. объектах недвижимости в ТиНАО отсутствуют в ЕГРН после инвентаризации

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Госинспекция по недвижимости Москвы проверила свыше 100 тыс. земельных участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО). Специалисты выявили более 28 тыс. объектов недвижимости, сведения о правовом статусе которых отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

"Специалисты Госинспекции по недвижимости Москвы выявили более 28 тыс. объектов недвижимости в ТиНАО, сведения о правовом статусе которых отсутствуют в ЕГРН. Это объекты ИЖС, которые не стоят на кадастровом учете или находятся на не сформированных земельных участках, возведены без правоустанавливающих документов на землю или информация о них отсутствует на публичной кадастровой карте. Такие контрольные мероприятия помогают выявить правонарушения земельно-имущественного законодательства", - говорится в сообщении.

Так, почти по 11 тыс. объектов отсутствуют права собственности на землю и дом. Более 16 тыс. объектов находятся на оформленных земельных участках, при этом существующие строения не зарегистрированы. Еще около тысячи приходится на размещение поставленных на кадастр домов на неоформленных или неразграниченных земельных участках и порядка 350 - на объекты в стадии строительства без необходимых разрешительных документов.

"Владельцам недвижимости необходимо предоставить в Госинспекцию по недвижимости документы, которые подтверждают права на земельный участок и объект капитального строительства, либо оформить документы в случае их отсутствия. По итогам инвентаризации специалисты направили собственникам соответствующие информационные уведомления", - приводятся слова начальника ведомства Владислава Овчинского.